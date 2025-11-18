Colombia se prepara para regresar al continente blanco entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 con la 12ª Expedición Antártica, un despliegue científico y operativo que marca un antes y un después en la presencia nacional en esa región del planeta. Para el capitán de navío del escalafón complementario Juan Camilo Forero, secretario ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano y director del Programa Antártico Colombiano, esta travesía llega en el momento de mayor madurez del país en la investigación polar.

“Diez años realizando investigación en la Antártica demuestran que el país tiene un compromiso: con el planeta, con la biodiversidad y consigo mismo”, afirma. Para Forero, entender los fenómenos del continente blanco es clave para anticipar los impactos que pueden influir directamente en Colombia. “Comprender la Antártica es comprender cómo podemos vernos beneficiados o afectados por lo que ocurre allá”, sostiene.

Más de 20 proyectos impulsan 12ª Expedición Antártica de Colombia: ARC Simón Bolívar, protagonista Foto: Blu Radio

El salto diplomático y científico del país también es histórico. En los últimos dos años, Colombia fue aceptada como miembro pleno del Comité Científico para la Investigación Antártica (SCAR) y del Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales (COMNAP). Forero lo describe como un logro que exige altura.

“Ser recibidos por unanimidad debe llenarnos de satisfacción, pero también implica responsabilidad. Hacer buena ciencia nos permite contribuir, recibir cooperación internacional y trabajar con equipos consolidados en el mundo”, explica.



La expedición integrará más de 25 proyectos desarrollados por 33 instituciones, todos alineados con los grupos de trabajo del SCAR y organizados en cuatro áreas: Ciencias de la Tierra (35 %), Ciencias de la Vida (30 %), Ciencias Sociales y Humanidades (25 %) y Ciencias Físicas (10 %). Cada iniciativa pasó por un proceso riguroso para garantizar continuidad, solidez y resultados verificables.

Más de 20 proyectos impulsan 12ª Expedición Antártica de Colombia: ARC Simón Bolívar, protagonista Foto: Blu Radio

Más de 20 proyectos impulsan 12ª Expedición Antártica de Colombia: ARC Simón Bolívar, protagonista Foto: Blu Radio

“Prácticamente, ningún proyecto es aislado. Todos vienen con trayectoria, con fases de implementación. Eso nos da rigurosidad, series de tiempo y resultados que fortalecen la ciencia colombiana”, señaló el capitán.

Publicidad

La expedición también incorporará tecnologías de vanguardia: mediciones de CO₂ y calor en el océano Austral, estudios sobre impacto del turismo, inteligencia artificial para navegación segura, sistemas de energía con hidrógeno verde y hábitats científicos que simulan condiciones espaciales. Proyectos emblemáticos como ICEMAN y el Proyecto Colombiano de Arte en la Antártica regresan con más de una década de continuidad.

En el componente operativo, el buque ARC Simón Bolívar será el protagonista. Construido en Colombia, se ha convertido en un símbolo del avance nacional en ciencia oceánica.

“Más allá de ser un buque, es una declaración del país. Construirlo con manos colombianas y ponerlo al servicio de la ciencia nos da autonomía y nos permite brindar cooperación”, explica Forero.

Publicidad

Ese espíritu solidario se reflejará en la presencia de investigadores de Chile, Ecuador, Malasia y México a bordo del buque colombiano. “Eso es lo que más ha llamado la atención: la disposición real del país para apoyar a otros programas”, añade. La expedición contará además con el apoyo aéreo del Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, esencial para movilidad de personal y carga en uno de los entornos más inhóspitos del planeta.