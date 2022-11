Más de 32.000 personas han sido víctimas de violencia sexual durante conflicto armado

El Centro Nacional de Memoria Histórica y la Unidad para las Víctimas confirmaron que durante el conflicto armado, 29.035 mujeres fueron víctimas de violencia sexual. Así lo ratificó la subdirectora de la Unidad para las Victimas, Lorena Mesa.

“Esta cifra evidencia que las mujeres han sido usadas como un instrumento durante este conflicto que hemos vivido en el país”, señaló.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la consejera para la equidad de la mujer, Gheidy Gallo, realizaron un acto de reconocimiento a las mujeres víctimas y lideraron una clara manifestación a la discriminación y la desigualdad de las mujeres en el país.

“Las mujeres que han sobrevivido a la violencia sexual en Colombia deben ser para todos nosotros el símbolo, pero también el referente obligado de lo que no puede volver a pasar en nuestro país, de lo que debemos luchar todos los días para que no se repita, esto nos debe comprometer a las que estamos dentro de cualquier actividad en la sociedad civil para no dejar que estos hechos se queden en el olvido sin ninguna consecuencia ante la justicia”, recordó la vicepresidenta.

El Gobierno se comprometió, además, en garantizar la no repetición y promover cambios en la sociedad para superar la visión de derechos de segunda categoría.

Finalmente, la vicepresidenta anunció la puesta en marcha de una ruta de empleo para las mujeres víctimas de violencia con el fin de garantizarles condiciones de autonomía económica, como una de las principales herramientas para la superación de los impactos de este delito, en compañía de la Consejería de la Mujer y el Servicio Público de Empleo del Ministerio de Trabajo.

