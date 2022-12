Más de 33 mil trabajadores harán paro de 24 horas este jueves

Las centrales obreras, el Magisterio y trabajadores convocaron a un paro de 24 horas este jueves 27 de octubre en contra de la reforma tributaria y la privatización de las diferentes empresas públicas de Bogotá.



Los directores de los sindicatos de los sectores de energía, salud, educación y la Dian indicaron que más de 33 mil trabajadores participarán de la movilización que tendrá varios puntos de encuentro. 5 a.m. en el Centro Administrativo Distrital, 9 a.m. en el Ministerio de Educación, 11 a.m. en el Planetario y de allí se reunirán en la Plaza de Bolívar.



Francisco Maltestello, de la Central Unitaria de Trabajadores, afirmó que llevan trabajando seis meses en la preparación de este paro de 24 horas "y es la antesala de un paro indefinido".



A pesar del gran descontento con la administración del Alcalde Enrique Peñalosa y la nueva Reforma Tributaria, los sindicatos ratificaron su apoyo a los procesos de paz con la guerrilla de las Farc y el ELN y aseguraron que harán turnos rotativos en el sector de salud para no perjudicar a un gran número de usuarios.