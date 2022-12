Más de 40 mil licencias de conductores borrachos serán canceladas y/o suspendidas

Además, el organismo informó que investigará a las Secretarías de Tránsito que no aplicaron con rigor la suspensión y/o cancelación de la licencia a estos conductores, que equivalen al 43% del total de comparendos impuestos por esta conducta a nivel nacional, entre dic-2013 y sept-2016.



Según una investigación de la SuperTransporte, en el 43% de los casos (41.109) “los organismos de tránsito no han suspendido o cancelado las respectivas licencias de conducción, lo que implica que estos ciudadanos siguen al volante sin haber sido reprendidos, incumpliendo así la normatividad vigente para esta clase de infracción”.



“Será muy difícil erradicar esta conducta si no se cumple con la suspensión o cancelación de las licencias, pues las secretarías de tránsito están siendo permisivas”, aseguró Javier Jaramillo, superintendente de Puertos y Transporte.



El funcionario advirtió que los organismos que no están aplicando esta norma se exponen a multas hasta por $137 millones por cada licencia que dejaron de suspender o cancelar.