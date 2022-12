Más de 42.000 policías y 17 helicópteros vigilan las carreteras en puente festivo

El comandante de la policía de Tránsito y Transporte, general Ramiro Castrillón, aseguró que ya se encuentran activada la operación Éxodo para este puente festivo en las diferentes carreteras del país.



“Este viernes a las 12 del día activamos el Plan Éxodo, contamos con más de 42 mil policías en las carreteras del país y 17 helicópteros para que nos ayuden en el control de las vías; esperamos que se movilicen más de 2 millones 840 mil vehículos”, indicó el oficial.





Castrillón señaló que solo en Cundinamarca se espera que se movilicen 250 mil vehículos y recordó que los vehículos de carga tendrán restricción desde las 3 a.m. hasta las 3 p.m.



Hasta el momento no se han registrado accidentes con víctimas fatales, sin embargo, hay algunos puntos que presentan paso restringido: Bogotá – Villeta Km. 34, Cambao – San Jun de Ríoseco Km. 19, Manizales – Fresno Km. 33, Medellín – Bogotá Km. 12.



El oficial aprovechó para realizar varias recomendaciones a los conductores que se movilizarán en todo el país. Realizar revisión tecno-mecánica, revisar el sistema de frenos, no consumir grandes cantidades de alimentos para evitar microsueños, hacer chequeo al estado de las llantas, no adelantar en sitios prohibidos y manejar a la defensiva, fueron algunos de los consejos entregados por Castrillón.