Más fallas que aciertos en primeras semanas de ‘Mi Prescripción’ de Minsalud

Tras cinco semanas de la implementación (formal) del aplicativo mi prescripción (MIPRES) por parte del Ministerio de Salud, esta cartera realizó una encuesta para mirar cuál es el rendimiento de MIPRES, arrojando resultados poco alentadores.



Con MIPRES se busca agilizar el procedimiento para la formulación y entrega de medicamentos que requieren los pacientes y no les cubre su Plan Obligatorio de Salud (POS).



MinSalud encontró, por ejemplo:



- Se han registrado tres caídas del MIPRES por concurrencia, los prescriptores lo dejan abierto, aunque no lo estén usando.



- Prescripciones de los médicos para ellos mismos.



- Errores de prescripción médica por falta de justificaciones y errores en las cantidades.



- IPS que indican a los profesionales que no prescriban en MIPRES para garantizar el pago de cuentas médicas.



- El 40% de los médicos ha tenido que recurrir al formato físico como plan de emergencia ante la caída del aplicativo.



- El 57% dijo que la EPS no se comunicó con ellos para la entrega medicamentos.



También se destaca entre las cosas positivas de las últimas semanas que el 57 % de los encuestados dijo que se entregan de manera oportuna los medicamentos y 46 % dijo lo contrario.



Al 5 de mayo de 2017 había 858.323 prescripciones dadas por 26.513 prescriptores (médicos, EPS e IPS) en todo el país. De los profesionales de la salud inscritos el 92% ya fueron.