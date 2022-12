Mayweather califica a Pacquiao de "mal perdedor" y niega la revancha

El estadounidense Floyd Mayweather calificó a Manny Pacquiao de "mal perdedor" y se negó a retrasar su planeado retiro para conceder al ícono filipino una revancha el próximo año.



Mayweather mejoró su récord invicto a 48-0 el sábado en Las Vegas, al llevarse una decisión unánime de 12 asaltos sobre Pacquiao, en una pelea de unificación de títulos mundiales de peso welter, que será recordada como la más lucrativa en la historia del boxeo, y la más decepcionante. (Lea también: ¡Abrazos gratis! Estos son los memes que dejó la ‘Pelea del siglo’ )



Promocionada como la "Pelea del Siglo", el combate no mantuvo la expectativa previa y resultó un trabajado triunfo de Mayweather, aunque luego la gente de Pacquiao alegó que éste había peleado lesionado en su hombro derecho.



En una entrevista grabada esta semana y que se emitirá en la cadena de televisión Showtime el sábado, Mayweather confirma haberle mandado un texto al periodista Stephen A. Smith de ESPN de que le iba a conceder una revancha a Pacquiao, pero ahora ha cambiado de opinión.



El estadounidense, de 38 años de edad, dijo no haber detectado ningún problema físico en Pacquiao durante el combate. (Lea también: El show de los millones regresa con la ‘Pelea del Siglo’: Pacquiao vs Mayweather )



"Absolutamente no", dijo Mayweather. "Él fue rápido. Su mano izquierda fue rápida. Su mano derecha era rápida y las estaba lanzando a la vez rápido y fuerte".



Aunque Pacquiao fue sometido el miércoles en Los Angeles a una cirugía artroscópica para reparar un desgarro del manguito rotador, Mayweather dijo que el motivo de la lesión era "Excusas, excusas, excusas".



"Yo no voy a comprarme esa mierda", dijo en referencia a la lesión. "Él perdió. Él sabe que ha perdido. Y yo he perdido mucho respeto por él después de todo esto".



En cuanto a la posibilidad de una posible revancha, Mayweather dijo simplemente: "cambié de opinión". (Lea también: Video: La canción de Pacquiao para la "Pelea del Siglo" )



"En este momento en particular, no, porque es un mal perdedor y él es un cobarde... Si usted perdió, acepte la derrota y diga: 'Mayweather, tú eres el mejor peleador'".



Pacquiao, 57-6-2 con 38 nocauts, se espera que esté fuera del ring durante cerca de un año.



Mayweather ha dicho que su última pelea será en septiembre, cuando se completará su contrato de seis combates con Showtime, y luego se retirará. (Lea también: Mayweather y Pacquiao marcan el peso, todo está listo para la ‘Pelea del Siglo’ )



Con una victoria más, Mayweather empataría el récord de 49-0 con que se retiró su legendario compatriota Rocky Marciano.



El norteamericano ha dicho que estaría feliz de retirarse con esa marca, y no se vería tentado a permanecer boxeando para tratar de llegar a las 50 victorias.



