"Me acusan de un tema de corrupción que no hay”: asesor de máquina ‘tapahuecos’

‘tapahuecos’ en Bogotá, aseguró que "en el negocio no se ha gastado ni un solo peso, la plata está ahí porque no han cumplido".

“Los 11 mil millones de pesos están ahí, en caja, esperando a que ellos cumplan”, manifestó.

El jurista que asesoró la contratación también dijo que "me acusan de un tema de corrupción que no hay, es simplemente una decisión que no se entendió".

Según el abogado, se realizó una contratación directa con la empresa Green Patcher porque son los inventores del invento y “jurídicamente se puede contratar directamente a través de único proveedor”.

"Bogotá no se iba a arriesgar a contratar con alguien que no tenía experiencia", agregó.

Ernesto Matallana también manifestó que fue contratada la importadora en la que aparece el actor Juan Pablo “ElChuli” Posada porque fue creada para llevar a cabo el proceso ya que, según él, la compañía mexicana dueña de la máquina no pudo exportarla.

"La empresa se constituyó con el fin de importar la máquina a Colombia (…) Además de la máquina ofrecen mezcla asfáltica en frío, ofrecen elementos de novedad", explicó.