Me amenazó mientras ponía el cuchillo en mi cara: mujer agredida por magistrado

Norte de Santander por intentar atacarla al parquear por error en el parqueadero que él utilizaba, relató en Blu Radio cómo sucedieron los hechos, que quedaron registrados en video.

Publicidad

“Yo estaba en mi casa y me llamaron de la portería porque estaba mal parqueada. Yo bajo y en el ascensor me encuentro con un señor que dice ser el dueño de los parqueaderos, me insulta, me trata mal y yo lo que hago es encerrarme en el carro y esperar que ese señor se vaya. Cuando no veo a nadie, me bajo del carro y me encuentro a este señor que es magistrado y él me pregunta que si yo soy la dueña del carro, yo le digo que sí y él saca un cuchillo y me dice que le tengo que responder por el parqueadero”, relató Jaramillo, quien es estudiante de Medicina de la Universidad Industrial de Santander.

Agregó que el magistrado la amenazó con pincharle las llantas, con rallarle el carro y con partirle los vidrios.

Publicidad

“Yo en ese momento me asusto y trato de irme, pero el señor no me deja. Me coge del hombro izquierdo y de mi mano derecha y me pone el cuchillo en el hombro y me lo pasa por la cara y me dice que yo le tengo que responder de alguna manera, porque él no me la rebaja”, indicó.

Publicidad

Aseguró que ella tomó el ascensor y el magistrado la persiguió y la siguió insultando delante de las demás personas que allí estaban.

Indicó que luego de llegar a su casa llamó a la Policía, la cual llegó al lugar y llamó al magistrado que nunca se presentó. Sin emabrgo, si se presentó la primera persona que la agredió verbalmente.

Publicidad

“Él fue el que dijo que el hombre del cuchillo era magistrado, se portó muy grosero y cuando mi suegra sacó el celular para grabarlo él le quita el celular, se lo parte y le pegó en el rostro”, explicó.

Publicidad

Aseguró que la Policía no hizo nada y que cuando fue a poner la denuncia por intento de homicidio le dijeron que no se podía porque no había sucedido nada.

Finalmente, denunció que ha sido víctima de agresiones verbales por parte del magistrado en el conjunto donde viven.

Publicidad

Este lunes se conoció que la Sala jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura ordenó abrir una investigación disciplinaria al magistrado.