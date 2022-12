"Me dijo que no volvería a escribir": Silvia Querini, editora de Munro

escandalosamente feliz por el galardón que fue anunciado este jueves para la canadiense.

Querini, quien hasta el momento no ha podido comunicarse con Munro, manifestó que se la imagina tranquila, feliz y que “por fin sus cuentos serán leídos por mucha gente”.

“Alice Munro es la dueña de la perplejidad del ser humano frente a la vida, eso me parece extraordinario. El mundo de Alice va más allá del cuento. Ha ganado el nobel porque ha creado un universo que se despliega a través de los cuentos”, afirmó la editora hispana.

Por último, aseveró que la escritora norteamericana la convirtió en una mujer. “La leía cuando era chiquilla pero nunca imaginé que sería su editora”.

“Alice ha creado un universo donde no hay respuestas fáciles. Tiene 82 años y declaró hace poco no volvía a escribir pero no me lo quiero creer”, puntualizó