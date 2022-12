Me están cobrando decisiones que tomé en el pasado: magistrado Villarraga

El magistrado Henry Villarraga habló por primera vez en los micrófonos de Blu Radio, luego de que Noticias Uno publicara unos archivos de audio en donde conversa con Róbinson González del Río , un coronel del Ejército que habría pagado para que su caso por falsos positivos llegara a la justicia penal militar.

“Como mis actuaciones siempre han estado enmarcadas dentro de la Constitución y la ley, entonces deben respetar que mi juez natural no es Blu Radio ni ningún medio de comunicación para poder salir a autoincriminarme y decir si dije o no aquello. Permítame defenderme en los estrados judiciales que la Constitución y la ley me establecieron que es la Comisión de Investigación y Acusación de Cámara de Representantes”, dijo.

Además, el magistrado manifestó que sobre las “novelas o cuestiones fantasiosas que se crearon en torno al caso del coronel González del Río es un montaje absoluto”.

“Yo no quisiera pensar que por mis actuaciones anteriores, por haberme atrevido a hacer cosas que no hacen mis compañeros, como criticar y cuestionar, pueda tener está clase de montajes”, afirmó.

“La postura asumida en esa providencia en donde está el salvamento de voto que hice en con relación a la ponencia que me fue derrotada por toda la sala mayoritaria contiene la misma postura de 100 providencias anteriores. Si hubiera cambiado la línea jurisprudencial prevarico, y aquí se le quiere vender al país una mentira y se quiere crear una falacia”, puntualizó.

El magistrado de la sala penal del Consejo Superior de la Judicatura respondió así a las grabaciones en las que se probaría haber recibido dinero a cambio de ayudar a un militar.

Grabaciones publicadas la noche del domingo por Noticias Uno, revelan varias charlas entre el magistrado Henry Villarraga y Róbinson González del Río, un coronel del Ejército que habría pagado para que su caso por falsos positivos llegara a la justicia penal militar.

Róbinson González, acusado de dos casos de falsos positivos en Neira, departamento de Caldas, buscaba que su caso fuera trasladado a la justicia penal militar, sin embargo, el Consejo Superior de la Judicatura decidió sostener el juicio en la justicia ordinaria. Villarraga, claro está, hizo salvamento de voto.

A pesar de que las grabaciones podrían ser bastante comprometedoras, el magistrado Villarraga negó haber recibido dinero por una ponencia en donde tenga que cambiar su decisión.