Me gusta calentar la rivalidad Barça-Madrid: Gerard Piqué

Piqué, que se encuentra desde hace unos años en el ojo de las críticas de muchos madridistas, ha señalado que no se cree más auténtico que los demás. (Vea acá también: Video: Piqué pide disculpas tras “altercado” con una fan registrado en Periscope ).

"Yo tengo clara cuál es mi forma de ser y me comporto acorde a ella. A mí me gusta ese pique y considero que forma parte del espectáculo. Es la gracia del juego. La rivalidad Barça-Madrid es lo que nos ha hecho a uno y a otro equipo estar siempre entre los más grandes. Por eso me gusta azuzar de vez en cuando esa rivalidad. No es provocar por provocar", ha subrayado en una entrevista a la revista GQ Gentlemen's Quarterly.

El jugador ha reconocido en esta revista de estilo de vida que durante su época en el Manchester United podía llegar a cenar "una bolsa de 'Doritos' y un bote de Nutella, tranquilamente", aunque dice que con los años ha aprendido que con esta estrategias "no llegas" y que físicamente "no aguantas y te lesionas más".

Acerca de las selección española, en cuyos partidos ha sido el centro de los silbidos incluso siendo España local, Piqué ha asegurado que el combinado que entrena Vicente del Bosque "es una familia".

"Son compañeros con los que llevo compartiendo muchísimos años de vestuario. Y cuando digo 'compartir vestuario', hablo de compartir derrotas, victorias, dudas, problemas, alegrías, lesiones o ilusiones. Y cuando digo 'compañeros, no solo me refiero a los futbolistas, también hablo de fisios, doctores, entrenadores, miembros de la expedición. Jugar con la selección me ha dado muchísimo. Hemos tenido tantas buenas experiencias y tantos recuerdos que iré con ella hasta que no pueda más física o mentalmente", ha admitido.