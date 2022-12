“Me puede preguntar lo que quiera, no me saca la piedra”: Uribe a Néstor Morales

De forma jocosa, el electo senador Álvaro Uribe respondió a una de las peguntas que le hizo Néstor Morales, director de Mañanas Blu durante la entrevista de este martes.

Publicidad

Al insistirle qué opinaba sobre las versiones que indican que él se hizo elegir para no posesionarse en el Senado de la República, el expresidente aseguró:

“Perdemos tiempo, ustedes son muy ocupados y yo también entrando en ese tipo de preguntas, pero me puede preguntar lo que quiera pero no me saca la piedra, doctor Néstor”, dijo entre risas el exmandatario.

Publicidad

El expresidente aseguró durante la entrevista que el nuevo Congreso de la República “es ilegítimo por la mermelada, por la publicidad engañosa, por la violencia” que “el país va a tener que revisar instituciones como el Consejo Nacional Electoral”.