Me pusieron un machete y una pistola en la cabeza: policía liberado en Guaviare

En diálogo exclusivo con Blu Radio, el subintendente de la Policía Robin Castaño Mestra, liberado en las últimas horas en el departamento del Guaviare con la mediación de la Defensoría del Pueblo, dijo que sintió temor por su vida y que tendrá siete días de incapacidad como consecuencia de las lesiones que sufrió al ser retenido por supuestos campesinos en el corregimiento La Paz del municipio de El Retorno.

“Por la espalda, me pusieron un machete en el cuello, me quitaron la pistola y me la pusieron en la cabeza”, explicó el uniformado al narrar los difíciles momentos que sufrió al ser rodeado cuando el grupo de erradicación abandonaba la zona con rumbo hacia la base antinarcóticos de San José.

Castaño relató que cuando los ánimos comenzaron a caldearse entre los campesinos y, no obstante el acompañamiento del Esmad para prevenir situaciones de alteración al orden público, tomaron la decisión de retirarse.

Sin embargo, cuando pasaban por un sitio cercano al río Inírida, en medio de condiciones muy complejas para el desplazamiento, él iba cerrando el grupo y de un momento a otro se vio rodeado y amenazado.

“Yo estaba tratando de calmar a la gente y de persuadirlos de calmar los ánimos”, manifestó el suboficial, quien en las próximas horas se reunirá con su familia en el departamento del Tolima.

En diálogo con Blu Radio, el director de la Policía Antinarcóticos, general José Ángel Mendoza, no dudó en calificar estos hechos como un secuestro y responsabilizó de los mismos la disidencia del frente primero de las Farc, que delinque en esa zona.

“El campesino no actúa como un delincuente y esto es, sin lugar a dudas, de bandidos”, afirmó el oficial al indicar que están investigando el plagio y que ya está plenamente identificado el cabecilla que desde esas estructuras residuales de las Farc ordenó el secuestro y además promueve la presión hacia los cultivadores de coca que todavía tienen plantaciones en la reserva natural.

Según Mendoza, luego del examen médico “el policía presenta hematomas y lesiones en algunas costillas de la parte posterior”, por lo que además de la incapacidad de 7 días, la Dirección General y la misma Dirección Antinarcóticos le concedieron un tiempo adicional para su recuperación al lado de la familia.

El director Antinarcóticos de la Policía Nacional agregó que no obstante la estrategia coordinada entre el Ministerio de Defensa y la Consejería para el Posconflicto de cara a la erradicación forzada de 50 mil hectáreas de hoja de coca, va a ser fundamental la reglamentación que se desprenda de la ley de alternatividad penal, para que haya distinción entre la oportunidad de inscribirse a los convenios de sustitución y la persistencia en una actividad ilegal, que en el caso de los Parques Naturales no admite plantaciones ilícitas.

