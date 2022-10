Medicina Legal practica perfiles genéticos para entregar a menores en Mocoa

Carlos Valdés, director del Instituto, explicó que este trabajo hace parte de una coordinación que se viene adelantando con Bienestar Familiar en el marco de la atención que se brinda a los niños, niñas y adolescentes que resultaron afectados por la avalancha ocurrida en la capital del departamento de Putumayo.



“En coordinación con el ICBF a estos niños que han perdido a sus familiares, que el instituto los tiene porque no han encontrado a los familiares, estamos en este proceso de hacerles perfiles genéticos para que una vez los familiares se acerquen podamos certificar que sí son verdaderamente los familiares y no se vayan a cometer equivocaciones al entregar niños a personas que puedan aducir ser familiares sin serlo”, precisó.



Mientras concluye este proceso de estudios genéticos, los menores que aún no han podido ser entregados a sus familias permanecerán bajo custodia del ICBF, el cual ha dispuesto un plan de atención integral a los mismos.