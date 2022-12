Médico acusado de no atender niño en Bogotá niega negligencia

Juan Pablo Riveros, médico gastroenterólogo, negó haber sido negligente en el caso del menor que según su madre, no fue atendido por haber llegado tarde a la consulta en la clínica infantil Colsubsidio en Bogotá. (Vea también: Sociedad de Pediatría respaldó a médico que no atendió a niño paciente )



“Como consta en el mismo video en el que se amenazó, ante la llegada tarde de la consulta, le ofrecí a la señora madre atender al menor ese mismo día con posterioridad a las citas de los pacientes que habían llegado puntualmente, o en el próximo espacio que se pudiera, ese mismo día”, señaló Riberos en una carta dirigida a Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol.



Además señaló que la tardanza de la mujer fue de mayor tiempo al que se ha manejado en diversas informaciones.



“El retardo fue de 40 minutos, no de 10 minutos, como falsamente se ha informado, tiempo en el que me encontraba en consulta con otro paciente y por voluntad propia a pesar de haber sido grabado y amenazado por parte de la señora, decidí brindarle la atención medica al finalizar la jornada laboral o en el evento en el que otro paciente no cumpliera con la cita programada”, sostuvo.