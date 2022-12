Medilaser podría retirarse del consorcio que compró Cafesalud: Prestasalud

Jorge Gómez, vocero de Prestasalud, dijo en BLU Radio que por las investigaciones que cursan su contra, Medilaser, una de las clínicas que hacen parte del Consorcio, está dispuesta a retirarse.



“Los representantes legales y los consorciados que tiene como parte Medilaser han manifestado su interés: si estamos perjudicando por las investigaciones a la compañía no participaremos”, explicó.



Agregó, sin embargo, que la participación o no de la compañía se definirá con el acompañamiento de los entes de control.



De otro lado, Gómez dijo que lo fundamental es que el proceso ha sido absolutamente transparente.



“El doctor Barrero hace mucho tiempo que no tiene ninguna relación con el doctor Palacino. No porque haga parte de un proceso porque es acreedor de Cafesalud, no puede prestar los servicios. Este es un proceso absolutamente transparente”, enfatizó al hacer referencia al hecho que en la junta directiva de Prestasalud se encuentre Jaime Barrera Fandiño, mano derecha de Palacino en Saludcoop.



Agregó que la nueva compañía tiene un código de ética claro y que el compromiso de las compañías asociadas es que sí hay alguien que no debe estar en el consorcio, esta deberá apartarse.