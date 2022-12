"Merece el Premio Nobel": La llamativa idea de Putin sobre Blatter

Vladimir Putin, en una entrevista con la cadena de televisión suiza RTS, dijo que el polémico expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, merece un Premio Nobel.

"Todos sabemos la situación que se desarrolla en torno al señor Blatter en este momento. No quiero entrar en detalles, pero no creo una palabra de que está involucrado en corrupción", afirmó Putin. (Lea también: "No soy un corrupto": insiste Joseph Blatter ).

"Creo que personas como el señor Blatter o los líderes de grandes federaciones deportivas internacionales, o los Juegos Olímpicos, merecen un reconocimiento especial. Si alguien merece el premio Nobel es gente como ésta", destacó.