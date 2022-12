Merkel muestra su frialdad: hace llorar a niña palestina que será deportada

La canciller alemana Angela Merkel fue criticada tras asistir a un debate ciudadano donde fue confrontada por una niña palestina refugiada, que contó entre lágrimas que va a tener que dejar el país por negarsele el asilo.



El encuentro, que tuvo lugar en Rostock (noreste) fue transmitido el miércoles en la noche por una cadena pública regional en el programa "Vivir bien en Alemania", que forma parte de una campaña gubernamental de diálogo ciudadano, fue retomada el jueves en las redes sociales, donde generó muchas críticas (Lea también: Periodista cantó “feliz cumpleaños” a Angela Merkel en plena rueda de prensa ).



La adolescente palestina se dirige a la canciller y le explica en un perfecto alemán que pasa por un momento complicado porque su familia deberá volver a Líbano, tras pasar cuatro años en Alemania.



"Yo también tengo proyectos, me gustaría estudiar, es verdaderamente un anhelo mio, un objetivo que quiero lograr. Es muy triste ver que otros van a tener la oportunidad y que yo no voy a poder compartir eso con ellos", explica la joven con una tímida voz.



La canciller le responde que entiende su situación, pero que "a veces la política es dura".



"Estás delante mio y eres una persona muy simpática pero también sabes que en los campos de refugiados palestinos en Líbano, hay miles y miles de personas", afirmó Merkel (Lea también: Nueva ministra de Justicia israelí pidió “matar madres palestinas” ).



La canciller explicó que su país no puede acoger a todos los refugiados y que se enfrenta a un dilema. Después la niña comienza a llorar.



"Pero, si lo hiciste bien", le dice la canciller a la adolescente.



Entonces el presentador interviene y le dice a Merkel: "Canciller, no creo que se trate de haberlo hecho bien o mal, sino de que enfrenta una situación muy difícil".



"Lo sé", respondió Merkel. "Es por eso que también quiero reconfortarla", afirma la canciller, que se acerca a la joven y la acaricia en la espalda, sin soltar el micrófono (Lea también: Niña siria se 'rinde' ante una cámara a la que confunde con un arma ).



En las redes sociales el hashtag #Merkelstreichelt (Merkel acaricia) era una de las principales tendencias entre los utilizadores alemanes de Twitter.



Muchos medios de comunicación e internautas criticaron la escena y dijeron que era una prueba de la insensibilidad de la canciller, mientras que otros defendieron que cualquier otro político habría estado en dificultades en la misma situación.



AFP