Mesa no se instalará este jueves si ELN no libera a Odín Sánchez: MinInterior

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, enfatizó en entrevista con BLU Radio que hasta ahora no hay noticias de la liberación de Odín Sánchez y que por lo tanto el inicio de diálogos se mantiene es suspenso.



“Es absolutamente claro que mientras no aparezca Odín Sánchez no se instalará la mesa inicial del diálogos con el ELN”, dijo.



Asimismo, Cristo manifestó que una vez hecha esta liberación y la de las demás secuestrados se iniciarán los diálogos formales en Quito.



Sin embargo, el ministro señaló que las conversaciones no se frustrarán por este hecho.



Este miércoles, el presidente Juan Manuel Santos anunció a través de su cuenta en Twitter que aún no se ha firmado la resolución designando negociadores con el ELN porque esa guerrilla no ha liberado al excongresista.



“No he firmado resolución designando negociadores con ELN, porque no han liberado a Odín Sánchez”, escribió.