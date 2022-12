México debe enfocarse en su realidad, no en frase del papa: senador argentino

El senador Gustavo Vera, a quien el papa Francisco respondió una carta preocupado por el avance del narcotráfico en Argentina, dijo en Mañanas BLU que lo que dice el Sumo Pontífice no es más que la ratificación de lo que ya había alertado la Conferencia Episcopal Argentina, en noviembre de 2013.



En ese sentido, el legislador dijo que el Gobierno de México tiene que preocuparse más por devolver el país que el mundo hace unos 20 años y no por las manifestaciones del papa Francisco.



“México tiene que preocuparse para volver a ser el México que todos tuvimos que ver, el de hace 20 años. Un México que no estaba envuelto en una ola de violencia que arroja miles de víctimas por año”, indicó.



Vera aseguró que en la misma carta, el jefe de la Iglesia católica habla muy bien del país centroamericano y que hizo pública la carta, una de las muchas que recibe continuamente del papa, porque hacía referencia a la situación en su país.



“La hice pública porque tiene que ver concretamente con lo que pasa en estos días en Argentina especialmente con el narcotráfico. Hay una crisis muy grave en los servicios de inteligencia del estado, varios de los cuales están vinculados con enriquecimiento ilícito”, explicó.



El legislador argentino difundió una carta en la que el pontífice le dice: "Ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización. Estuve hablando con algunos obispos mexicanos y la cosa es de terror".



Por estos hechos, el Gobierno de México anunció este lunes que enviará una nota diplomática al Vaticano al manifestar su "preocupación" y "tristeza" por las declaraciones del papa Francisco.