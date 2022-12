Mi candidatura no pegó en la Alianza Verde: Carlos Vicente de Roux

Carlos Vicente de Roux, quien declinó su candidatura a la Alcaldía de Bogotá, dijo que tomó esa decisión porque no hubo apoyo por parte de su partido.



“Se hizo evidente que mi candidatura no pegó dentro de la Alianza Verde. Los partidos en Bogotá están prisioneros de lo que dicen las encuestas. Si un candidato no puntea y no crece se desmoralizan y se les olvida que una campaña es para ganar eso”, aseguró.



Manifestó que los miembros de la colectividad están dispersos y que están corriendo a las candidaturas que más opciones tienen, como es el caso de los concejales progresistas que apoyan a Clara López.



“Conmigo estaban básicamente los más antiguos destacados del Partido como son Antonio Navarro, Claudia López, Angélica Lozano, Antonio Sanguino…”, manifestó.



A esto se suma, indicó, los integrantes que son de corte ‘peñalosista’ o seguidores de Rafael Pardo.



Finalmente, el exconcejal lamentó la polarización que existe en la ciudad por el mandato del alcalde Gustavo Petro.



“Hay un sector, yo diría mayoritario, que no quiere nada que huela a izquierda, que quiere pasar la página de lo que ha significado el Gobierno de Petro y hay una izquierda que se agrupa en torno a la izquierda que no quiere que suba un alcalde de derecha”, puntualizó.