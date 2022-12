Mi experiencia me dice que diálogos con Farc son irreversibles: general español

El general Luis Alejandre Sintes, del Ejército español, fue invitado este fin de semana a la mesa de conversaciones de La Habana, dijo en Mañanas BLU que vio un ambiente más que positivo en los diálogos entre el Gobierno y Farc por lo que considera que el proceso es irreversible.



“Se ha empezado un proceso de diálogo, de conocerse, de mirarse a los ojos, que mi experiencia me dice que los diálogos no tienen vuelta atrás”, aseguró el experto.



Además, el oficial manifestó que lo más importante en este tipo de conversaciones es alcanzar un acuerdo, pues su ejecución depende del mismo.



“Si el acuerdo político se alcanza, el cómo ejecutar la ejecución técnica no tiene ningún problema. Alcanzado el acuerdo la ejecución no tiene ningún problema”, dijo



Luis Alejandre Sintes fue jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra en España, arma a la que él pertenece, y tiene una larguísima historia militar, que dedica el tiempo a asesorar los procesos de paz.