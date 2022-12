Mi Gobierno no ha sabido venderse porque hemos hecho las cosas bien: Santos

El presidente Juan Manuel Santos le halló la razón a un medio de comunicación que tituló: "El presidente Santos no ha sabido vender su obra".

"No he sabido vender la obra de mi Gobierno y mi Gobierno no ha sabido venderse bien porque nos hemos dedicado a hacer las cosas correctamente, sin pararle muchas bolas a lo que se están diciendo en el entorno", dijo el mandatario.

Así lo dijo el presidente desde el Hipódromo de los Andes, donde acompañó la firma del convenio del proyecto 4G Acceso Norte de Bogotá.

La obra prevé la ampliación de la Autopista Norte de tres a cinco carriles a lo largo de 4,2 kilómetros entre La Caro y la calle 245, así como la construcción de la doble calzada en la Carretera Central de Norte o carrera 7a.

Las obras del proyecto, que contempla 20 puentes peatonales, ciclo rutas y que reducirá el tiempo de desplazamiento en un 50 %, iniciarían en agosto de este año.