Mi hijo siente culpa de lo que me está pasando y se iba a suicidar: Villarraga

de Puente Aranda y visitar al coronel del Ejército Róbinson González del Río para que le ayudara a tramitar la libreta militar.

Villarraga está envuelto en este escándalo por unos audios que revelan reuniones y conversaciones entre él y González del Río , quien al parecer le habría pagado para que su caso por falsos positivos llegara a la justicia penal militar.

“Mi hijo está terminado Derecho y no tiene la libreta militar. Aparece metido en este caso porque me manifestó que quería sacarla (la libreta) a través del coronel González del Río.

“No tengo por qué decirlo, pero se los digo con dolor y nostalgia: mi hijo se iba a suicidar porque se siente culpable y responsable de lo que me está pasando a mí”, manifestó el jurista.

“No creo que por una conversación imprudente de mi hijo me tenga que ir, pero si es así ya me voy. No más, déjenme vivir. Lo único que sé es trabajar y yo no nací en este puesto. ¿El pecado mío es ser pobre y venir de una familia humilde? ¿Qué es lo que no me perdonan?”, señaló el magistrado.

“Espero que en menos de tres meses tenga ya resuelta esta situación y me voy. El peor error que tuve fue llegar a este puesto. Llegue con prestigio y me voy sin él”, concluyó.