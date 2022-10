Mi madre es indígena: concejal condenado por decir “los negros son un cáncer”

una intervención a un sector de la población del municipio de la siguiente manera: “siendo sinceros, grupos difíciles de manejar como las negritudes, los desplazados y los indígenas son un cáncer que tiene el Gobierno Nacional y mundial”.

La Fiscalía consideró que sus declaraciones eran inaceptables y ejecutó la primera condena por violar la citada ley en Colombia, pero Delgado afirmó en diálogo con Blu Radio que el caso se trata de una persecución política y que no se arrepiente, pues “cada ser humano es responsable de sus actos, pero decir que me arrepiento de lo que dije es aceptar que me referí a las comunidades en ese sentido, entonces no puedo hacerlo porque mi intervención iba enfocada a buscar la solución al problema que la comunidad indígena vive en el alto Cauca”.

Sobre sus palabras, asegura que las dijo “después de escuchar a varios concejales y en un debate bastante caliente. Y como ya lo he dicho, me salieron unas palabras que aparentemente tienen unos términos totalmente distintos a lo que me refería” (…) “Nunca en mi vida he dicho una palabra que se refiera a los términos que están interpretando”.

Según el concejal, pidió disculpas públicas a las comunidades que nombró en su discurso pero los habitantes del municipio no las aceptaron porque el caso corresponde a una persecución política, pues según narra Delgado, se ha caracterizado en su trabajo por ejercer control político en el municipio: “En estos 15 años que he sido concejal he hecho denuncias de irregularidades y malos procedimientos administrativos que incluso han llevado a la destitución de empleados e incluso de alcaldes, y entonces esto tiene un solo nombre: persecución política, porque mi nombre suena para la alcaldía municipal y ahora que tengo el respaldo para llegar a este cargo, mis enemigos políticos aprovecharon para hacer de un vaso de agua un mar completo”.

“Mi madre es una mujer indígena de 86 años, una hermosa indígena de Bonafont, Riosucio, y si usted tuviera la oportunidad de conocerme, yo tengo el 80-90% de rasgos indígenas e incluso me comparan como un indígena más”, agregó.