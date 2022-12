“Mi mamá pensó en Natalia Ponce al ser atacada”: hijo de nueva víctima con ácido

Arcesio Cadena es el hijo de Inés Carrillo, la mujer de 47 años que se convirtió en la nueva víctima de ataques con ácido en Bogotá.

En Mañanas BLU, Cadena manifestó que su madre permanece estable con quemaduras de segundo grado en espalda, cuello, brazos y piernas, mas no en la cara, y entre lunes y martes será trasladada a sala intermedia. En esa condición de hospitalización podría estar un mes.

Cadena relató que Inés Carrillo estaba agachada abriendo su local de comidas rápidas en el barrio Bosa Centro el domingo en la mañana cuando un desconocido pasó y le vertió el químico que no ha sido identificado. “Ella siente el quemón y corre hacia adentro a echarse agua en el baño”, comentó.

El hombre aseguró además que su mamá no tiene problemas con nadie y ella misma le aseguró no tener enemigos ni incidentes recientes con nadie, por lo que aún no hay pistas sobre el agresor.

Cadena afirmó además que cuando recibió el ataque y era trasladada al Hospital Simón Bolívar, su madre pensó en Natalia Ponce de León, la otra mujer de 33 años que fue atacada con ácido el 27 de marzo.

Arcesio Cadena agradeció a los medios de comunicación y a la Policía por la solidaridad y dijo que la recompensa anunciada de $75 millones ayudará a que las agresiones con ácido no queden impunes. “Con la recompensa se van a hacer efectivas las capturas”, expresó.