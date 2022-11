Mi viaje a La Habana no fue a reunirme con las Farc: Álvaro Rojas

En las últimas horas se confirmó la reunión de Álvaro Rojas, presidente de la Unión de Notarios de Colombia, con un jefe de las Farc en La Habana, reunión de la cual alertó el senador Álvaro Uribe .

Publicidad

Al respecto, en diálogo con Mañanas BLU, Rojas reveló que ese encuentro ocurrió el 22 de noviembre en La Habana y que a Uribe lo engañaron diciéndole “la verdad a medias”, pues la reunión se dio en el marco de la celebración de un evento de notarios en la capital cubana, que nada tiene que ver con el Gobierno de Colombia.

“El encuentro de La Habana se realizó porque estaba programado hace tres años por la unión internacional de notariado. Yo fui elegido, primer colombiano como presidente de la comisión de Asuntos Americanos, para presidirla durante dos años”, explicó.

Publicidad

Prosiguió que en desarrollo de ese mandato tenía que presidir la jornada iberoamericana en La Habana, durante la cual llegó un mensaje de las Farc pidiendo permiso para una intervención en la misma.

Publicidad

“Yo estaba en la plenaria cuando me entregaron un papelito que un delegado de las Farc quería intervenir y presentar un posible, que si era posible. Le dije no puedo, le informé a la asamblea de lo ocurrido y la asamblea estuvo de acuerdo en que estuviera en la asamblea”, prosiguió.

Agregó que posteriormente la misma asamblea cambió de posición por considerar que era “oportunista” de parte del jefe guerrillero, por lo que le pidieron a él que se reuniera con alias ‘Pablo Catatumbo.

Publicidad

“Cuando terminé dije ‘estoy dispuesto’, me senté y solamente estuvo el señor ‘Catatumbo’, quien me hizo una exposición de la violencia en Colombia, de los asesinatos de los líderes políticos; yo le hice cuestionamientos y estuvimos hablando temas generales”, agregó.

Publicidad

En ese sentido, Rojas dijo que no fue en nombre Colombia ni mucho menos a hablar del tema de titulación de tierras, tal como lo dijo el uribismo, especialmente el expresidente Álvaro Uribe.

“La reunión no era de notarios de Colombia. El Gobierno no programó reunión de notarios con terroristas en La Habana, eso no es cierto”, explicó.