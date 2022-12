Miles de viajeros a Estados Unidos, con problemas de visa por una falla técnica

Miles de viajeros pueden enfrentar frustrantes demoras para visitar Estados Unidos en las próximas semanas, incluyendo a colombianos, debido a una falla técnica que detuvo la tramitación de visados estadounidenses en todo el mundo. (Lea también: Esto es lo que necesita para visitar Europa tras la eliminación de visa Schengen )



Un equipo de 100 expertos en computación trabaja para resolver una falla de hardware en una instalación del Departamento de Estado el 9 de junio, pero los funcionarios de la dependencia reconocieron que no podrán reiniciar el servicio esta semana.



Las embajadas y consulados estadounidenses de todo el mundo reciben cerca de 50.000 solicitudes de visa diariamente.



Y a medida que se acerca el verano boreal, el sistema comienza a sobrecargarse. Sobre todo en agosto, cuando decenas de miles de estudiantes comienzan a inundar las costas estadounidenses. (Lea también: Eliminar visa obedece a política internacional exitosa: Comisión de Exteriores )



“No esperamos que el sistema esté en línea antes de la semana próxima. No puedo darles detalles más específicos”, dijo el miércoles el portavoz del Departamento de Estado John Kirby.



“Es un problema en todo el mundo y estamos trabajando contrarreloj para solucionarlo”, precisó.



La falla de hardware impide “el procesamiento y la transmisión de las comprobaciones de datos biométricos vinculados con la seguridad”, añadió. (Lea también: Ya son 61 países que no piden visa a Colombia, incluidos 26 de la Unión Europea )



Los funcionarios están trabajando en algunas soluciones urgentes. Por ejemplo, el miércoles, cerca de 250 trabajadores campesinos mexicanos “que eran requeridos con suma urgencia en las cosechas” y que ya habían recibido visas en el pasado, obtuvieron permisos para entrar al país, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado a la AFP.



AFP