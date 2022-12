Miley Cyrus, indignada porque se filtró su último vídeo, muy erótico

íntima y personal que va acompañada de sugerentes movimientos bajo las sábanas.

La exchica Disney se despide así de 2013, un año cargado de polémica que ha convertido a la cantante en la reina de las portadas por sus acaloradas actuaciones.

En el nuevo video, Cyrus canta a sus emociones románticas en ropa interior bajo las sábanas mientras se acaricia los labios de forma sensual.

De este modo, "Adore you" se suma al éxito de "Wreacking ball" y "We can't stop", dos de las canciones más conocidas del séptimo trabajo discográfico de Cyrus que han confirmado su madurez como artista.

"Bangerz" entró directamente en el número uno de ventas en Estados Unidos y se ha alzado con la primera posición en iTunes en más de 70 países, según informa Sony Music en una nota de prensa.

Cyrus, que ha vendido más de 12 millones de álbumes y 20 millones de pistas solo en los Estados Unidos.

Con EFE.