“Militares no valen para el sistema interamericano”: hijo de general Uscátegui

sede de la Organización de Estados Americanos en Bogotá.

Uscáteguí exige que a su padre se le dicten medidas cautelares pedidas hace 11 años a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no ha obtenido respuesta.

“¿Es que los derechos humanos de un militar colombiano para un el sistema interamericano? Que me lo digan de una vez por todas pero que no me alimente una expectativa de que me van a proteger si no lo hacen”.

Además, hizo un llamado a las familias de militares condenados injustamente para que se acerquen a la sede de la OEA para que protesten.