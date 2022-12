Mina no cumplía con mínimo requerido de seguridad e higiene: Agencia de Minería

La presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Natalia Gutiérrez, confirmó en entrevista con Blu Radio que la mina de oro implicada en un accidente en el municipio de Riosucio, en el departamento de Caldas, estaba en proceso de legalización, algo que luego de la investigación que adelanten definirán si se suspende el requerimiento.



Además, Gutiérrez aseguró que, luego de rescatar a los 17 atrapados, iniciarán la investigación. (Lea también: Continúan labores de rescate de mineros atrapados en Riosucio, Caldas )



“Iniciaremos una investigación y tendrá que ser copiado a la Fiscalía y dentro del tema minero nosotros tenemos la autoridad para suspender el proceso de legalización que se había iniciado”, agregó.



Por otro lado, la presidenta de la ANM confirmó que, por estar en proceso de legalización, los dueños de la mina de oro tenían permiso para trabajar, pero no en las condiciones en las que lo estaban haciendo. (Lea también: Defensa Civil confirma la muerte de 15 personas en mina Caldas )

“La ley permitía hasta marzo de 2013 que una persona que acreditara cierto tipo de tradicionalidad pudiera trabajar mientras que la autoridad definía una etapa probatoria, pero esto no quiere decir que pudieran trabajar en la forma en la que estaban trabajando (…) Estas personas no estaban cumpliendo con los mínimos requeridos de higiene y seguridad”, enfatizó.



Incluso advirtió que el proceso de legalización de la mina se hubiera rechazado si en el momento de la verificación la autoridad minera hubiera encontrado que estaban trabajando en esas condiciones. (Lea también: Colapso de mina en Caldas se originó por falla eléctrica, según dueño del predio )



Finalmente, en entrevista con Blu Radio, la presidenta de la Agencia Nacional de Minería aceptó que la solicitud de los dueños de la mina estaba desde enero de 2013, pero la autoridad no había asistido al sitio.



“Los dueños de la mina habían pedido la licencia en enero de 2013, pero por la cantidad de solicitudes (más de 3.000) no habían asistido al lugar a hacer la verificación correspondiente”, finalizó.