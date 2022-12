MinDefensa confirma que ELN secuestró a dos soldados en emboscada en Boyacá

El ministro de defensa, Luís Carlos Villegas, confirmó que los dos soldados desaparecidos en el ataque a Guicán, Boyacá, se encuentran secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional, ELN. (Vea aquí: Hallan a funcionarios de la Registraduría desaparecidos tras ataque del ELN )



“Dos soldados de la patria (Antonio Rodríguez Clayder y Andrés Felipe Pérez Giraldo) se encuentran secuestrados por el ELN. Por lo tanto es responsabilidad de ellos la vida y la integridad de estos soldados y su regreso al seno de sus familias”, declaró el ministro.



Villegas ratificó, como ya lo había hecho el general Alberto José Mejía a Blu Radio, que los soldados profesionales se encuentran en poder de dicho grupo guerrillero tras el ataque, donde 11 soldados y un policía fallecieron. (Lea además: Los cabecillas del ELN están en Venezuela, confirma el comandante del Ejército )







El Ministro aclaró que las operaciones contra la delincuencia y la guerrilla no van a cesar por estos hechos.



“La instrucción del señor Presidente es mantener la calidad y cantidad de estas operaciones que al transcurrir el año han producido buenos resultados. Queremos decirle a la comunidad que nuestra fuerza pública no ahorrará un solo esfuerzo para que la seguridad sea plena”, puntualizó Villegas.



Escuche en este audio más información acerca de:



-El ataque a la estación de policía en El Tarra, en Norte de Santander, no dejó uniformados ni civiles heridos.



-Se conocen detalles de la captura de alias “Flaco Armando”, considerado como uno de los principales eslabones del narcotráfico en el suroccidente del país.



-La Superintendencia de Salud le puso la lupa a las finanzas de la EPS Capital Salud.



-Las autoridades reforzaron la seguridad en varios municipios de Santander, ante posibles alteraciones del orden público por los resultados electorales.



-En al menos seis municipios del departamento de Bolívar no para la tensión como consecuencia del inconformismo de los seguidores de los candidatos que perdieron las pasadas elecciones, se anunció el traslado del reconteo de votos para Cartagena.



-El ejército aumentó el pie de fuerza en los 4 municipios del Meta que presentaron alteraciones del orden público tras los comicios regionales.



-Tensión se vive en el municipio de Suan, en el Atlántico, en donde hubo disturbios por el conteo de los votos. Cuarenta pacientes fueron atendidos en el hospital por inhalación de gases lacrimógenos.



-Con tensión avanza el escrutinio de votos en Pueblo Bello y Pailitas, en el departamento del Cesar, debido a que algunas campañas de candidatos a la alcaldía no están conformes con los resultados preliminares que ha revelado la Registraduría.



-La Procuraduría abrirá investigación contra dos funcionarios públicos del Quindío, entre ellos el alcalde de un municipio, que fueron detenidos por las autoridades movilizando grandes sumas de dinero.



-Esta semana se conocerán los resultados de las pruebas de laboratorio hechas a 80 menores que resultaron intoxicados en una institución educativa del municipio de Giraldo, Antioquia.



-En la última encuesta en Estados Unidos, el polémico precandidato republicano Donald Trump se va en picada.



-Lilian Tintori afirmó que la declaración del Fiscal que huyó de Venezuela, demuestra que el juicio contra su esposo Leopoldo López fue “montado” y que existen verdaderos verdugos en el poder judicial venezolano.



-El presidente del gobierno español Mariano Rajoy aseguró que hará todo lo legalmente posible para evitar la independencia de Cataluña.



-Una grave denuncia contra varios uniformados está haciendo un bachiller de la Policía, quien dice que fue golpeado y torturado.



-Vamos a Puente Aranda, donde a esta hora las familias que lo perdieron todo por un incendio en cuatro viviendas.



