MinDefensa se opone a suspensión de glifosato pero “Santos da las órdenes”

de Defensa, Juan Carlos Pinzón, sostuvo que en los lugares en donde se ha dejado de asperjar se han multiplicado los cultivos ilícitos como en el Catatumbo, Norte de Santander, Nariño y Putumayo.



El alto funcionario dijo que así les parezca o no, es una decisión del presidente Santos que se debe cumplir. (Lea también: Iragorri pedirá estudio a MinSalud para definir uso de glifosato en agricultura )



“Frente al tema del narcotráfico lo he dicho, los sostengo y lo mantengo con la misma claridad; en los sitios en donde no se realizó erradicación en estos años por distintas razones, se disparó el cultivo de coca. El país no puede permitir eso, toca pensar en todas las fórmulas posibles para que no se beneficien los terroristas. El presidente toma decisiones, nosotros damos recomendaciones, él toma las decisiones y son para cumplir, son órdenes independientemente si nos parece o no”, dijo el ministro. (Lea también: Fin de aspersiones con glifosato es exigencia de las Farc: Uribe )



Asimismo, aseguró que lo que corresponde ahora es tomar un tiempo de "transición" para erradicar manualmente, por aspersión, incautación de droga, atacar los laboratorios y cristalizaderos, entre otros.