MinEducación adelanta visita de inspección en 34 universidades del país

El Ministerio de Educación adelanta visitas de inspección y vigilancia a 34 universidades en todo el país, aunque aclara que no todos los casos corresponden a lo ocurrido con la Fundación Universitaria San Martín.



“Tenemos 34 universidades en inspección y vigilancia, no todas son el mismo caso, hay que investigar por distintas razones. Espero que en Colombia actos tan graves como los que ocurrieron en la San Martín no se vuelvan a repetir”, dijo la ministra de Educación Gina Parody.



La ministra anunció además que la próxima semana estará el nuevo rector de la Universidad san Martín en la capital del Atlántico.



En Colombia en la actualidad solo 35 universidades están acreditadas ante el Ministerio de Educación Nacional.