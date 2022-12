MinEducación propone nueva bonificación para docentes, intentando levantar el paro

Yaneth Giha, ministra de Educación, habló en Mañanas BLU sobre los 13 días de paro de maestros y los 8 millones de niños afectados por el mismo.



La ministra explicó que el Gobierno ya completa siete días de negociaciones con el gremio de los profesores “en los que ya hemos sacado propuestas concretas para terminar con este paro”.



Hizo un llamado a Fecode para que se levante el paro “porque pese a que estamos conversando, las negociaciones no van a la velocidad que queremos y se están afectando millones de niños por eso”.



Aseguró que Fecode ha hecho varias propuestas, las cuales “desbordan la capacidad fiscal que tenemos” por lo que pidió que se avance de acuerdo a las posibilidades reales “como la nueva bonificación que propuso el Gobierno”.



Reveló que hay varias opciones como la bonificación anual, “una vez se cumpla un año en el magisterio o una que se daría al 65 por ciento de los maestros que tienen ingresos más bajos”.



Sobre la jornada única, la ministra la calificó como “todo un desafío” pues hay que intentar de hacerlo de forma ordenada ya que son muchos los factores “que influyen en este tema, desde elementos hasta alimentación”.



Insistió que Fecode debe levantar el paro ya que no hay necesidad de mantenerlo “sabiendo que hay una negociación de por medio, nosotros estamos cumpliendo con compromisos adquiridos en años anteriores”.



Dijo que hay once acuerdos, “incluso antes de iniciar el paro ya teníamos cosas avanzadas, en realidad estamos es negociando el tema económico, ya hay propuestas en ese lado por lo que el paro ya tiene con qué levantarse”.



