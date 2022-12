Minería ilegal estaría relacionada con muerte de niños en Chocó: MinAmbiente

Tras la muerte de 20 menores de 5 años en el departamento del Chocó , principalmente por enfermedad diarreica aguda, el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, aseguró que desde hace mucho tiempo están trabajando en la zona, pero manifestó que la contaminación del agua no es un problema que se solucione de un momento a otro.



Afirmó además que deben trabajar todos los sectores.



"Este no es un tema tan fácil como decir ‘esto lo vamos a arreglar en un fin de semana o en una semana’. Aquí venimos trabajando de manera mancomunada todas las instituciones de Gobierno pero sobra decir y repetir que este es un problema de una dimensión muy grande donde está el ministro de Defensa y toda su cúpula y su gente trabajando en la destrucción de las dragas, de las maquinas, contra la minería criminal, el Ministerio de Ambiente haciendo lo propio, el Ministerio de Minas haciendo lo propio, pero obviamente la dimensión del problema lleva a unas consecuencias tan dolorosas y tristes como las que estamos", afirmó el jefe de la cartera de Ambiente.



Vallejo aseguró que no se puede bajar la guardia en el departamento del Chocó.