MinInterior plantea la necesidad de poner plazos al proceso de paz con las Farc

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, planteó la posibilidad de que se ponga un plazo exacto para el proceso de paz, luego de las críticas que ha recibido el Gobierno por el asesinato de 11 militares en el Cauca.



“Lo que planteé es que la prolongación indefinida de este proceso, que lleva 2 años y 5 meses, va a generar el espacio para que se presenten acciones salvajes como las que los colombianos hemos presentado”, comentó.



El jefe de la cartera política hizo énfasis en que los ataques perpetrados por la guerrilla ponen en riesgo el eventual acuerdo de paz al aumentar la desconfianza de los colombianos. Vea también: Que Farc hable de desprendimiento de armas muestra que las dejarán: Ariel Ávila



“El acuerdo de paz tendrá que ser refrendado en las urnas y es natural que este tipo de actos lo que generan es un desánimo y desconfianza frente a las verdaderas intenciones de las Farc”, agregó.



Sin embargo, Cristo dijo que aunque lo ideal para el Gobierno era refrendar los acuerdos de paz en las elecciones regionales de octubre, “no hay que ocultar que con el tiempo se han dilatado las conversaciones”.



El ministro aclaró que aunque “no hay que dar por terminada esa posibilidad (de un referendo por la paz en octubre de este año), se podrá hacer después si no se alcanza". Vea también: No habrá respuesta particular a preguntas del procurador Ordóñez: Santos



“Es bueno ponerle un horizonte en el tiempo a las conversaciones, las Farc deben entender que con esta acción (el ataque que dejó 11 militares muertos en Cauca) se ha retrocedido en el tiempo y en el apoyo de la opinión pública en los últimos meses”, enfatizó el ministro del Interior.



Cabe recordar que el presidente Juan Manuel Santos, al inicio de los diálogos de paz en La Habana, Cuba, había asegurado que el proceso sería de meses y no de años, por lo que el Gobierno estaría buscando la posibilidad de acelerar el eventual acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc. Vea también: Entrar en la comisión no significa estar de acuerdo con el Gobierno: Pastrana



“No podemos dejar pasar un episodio de esta naturaleza y volverse a sentar en la mesa como si nada hubiera sucedido, las Farc violaron deliberadamente el cese unilateral del fuego, las Farc cometieron un crimen de guerra, las Farc emboscaron a nuestros soldados, no se trató de un enfrentamiento, y ese hecho nos debe llevar a una reflexión sobre el proceso a todos los colombianos”, finalizó.