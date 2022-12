Ministro de Hacienda aceptó haberse reunido con Martorelli

Tras las declaraciones del expresidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli, ante la Procuraduría, BLU Radio le preguntó al ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas, sobre sus reuniones con Martorelli.

El jefe de cartera confirmó que, sí existieron dichas reuniones, y aunque no tiene certeza del número de encuentros, estos sí existieron por tratarse de una concesionaria.

"En este caso en particular de Odebrecht a raíz del contrato de Navelena, donde vienen los concesionarios a buscar qué posibilidades tienen, cómo puede contribuir el gobierno al cierre financiero. De manera que esas reuniones, que no tengo en este momento la certeza de cuantas son, pero efectivamente tan pronto, haré la investigación. Creo fueron una o dos veces, pero lo digo, es lo mismo que se ha hecho con todos los concesionarios que han recibido los contratos, tanto de las 4G, como en este caso en particular en Navelena" afirmó el ministro.

Por su parte el procurador, Fernando Carrillo, hizo un llamado al Gobierno de Brasil para que se levante la reserva y así proceder en cada una de las investigaciones.

"Es una pésima noticia que vaya a haber una reserva sobre lo que se prometió desde el 1 de diciembre del año pasado que iba a haber levantamiento de la reserva. Aquí lo que necesitamos para terminar las investigaciones, que ustedes saben que en el caso de Colombia es uno de los países que va más avanzado en las investigaciones, es tener todos los elementos de juicio para proceder en cada uno de estos casos" aseguró

Finalmente, el jefe del ministerio público también señaló que en las próximas semanas serán anunciadas las investigaciones disciplinarias en contra de los implicados en este escándalo.