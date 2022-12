MinTrabajo propone eliminar requisito de libreta militar para conseguir empleo

El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, hizo una serie de propuestas para que los jóvenes colombianos entre 24 y 28 años que son remisos, puedan conseguir empleo y ser contratados, principalmente sin tener la libreta militar.



El ministro Garzón también propuso que luego de conseguir trabajo, el joven tenga un año para pagar la libreta militar, por ejemplo, por medio de cuotas (Lea también: MinTrabajo buscará que libreta militar no sea requisito para tener trabajo ).



Según el jefe de la cartera laboral, esta propuesta no busca desestimular el requisito de la libreta militar sino que actualmente eso es una de las principales barreras de los jóvenes para acceder a un empleo.



“No estoy desestimulando la libreta militar, el hecho de que haya que resolver ese tema no significa no cumplir con la responsabilidad. Simplemente hemos generado un debate grande en el Gobierno, y a uno le aterra que, de un millón de jóvenes, 565 mil entre los 18 y 28 años no hayan resuelto su situación de libreta militar”, manifestó Garzón.