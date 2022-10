MinTransporte defiende su media decena de contratos con Marketmedios

A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Transporte explicó que los cinco contratos suscritos con la firma Marketmedios, con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, se celebraron bajo el marco legal y siguiendo a cabalidad las normas internacionales.



La cartera explicó que estos contratos buscaban promover políticas de seguridad vial y de logística de transporte, de los cuales tres fueron producto de concursos licitatorios en donde se convocaron un promedio de 18 firmas en cada uno y se escogió la oferta de menor valor.



Los otros dos contratos fueron adjudicados por continuidad del servicio y se ejecutaron en el año 2016.



"Para aplicar esta figura se requiere del cumplimiento de dos requisitos. El primero de ellos, es que la firma haya sido ganadora del concurso licitatorio al cual se le quiere dar continuidad. El segundo requisito es que el servicio se haya prestado a plena satisfacción", dice la comunicación.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias



-Son varias las emergencias que se han presentado en Bogotá por cuenta de las fuertes lluvias de las últimas horas en la ciudad.



-El Ideam alertó sobre la gran cantidad de deslizamientos que se pueden presentar en varias zonas del país producto de las inusuales lluvias entre enero y marzo. Incluso, el presidente Santos pidió a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y a las autoridades locales implementar planes de contingencia.



-Las autoridades desactivaron tres artefactos explosivos ubicados cerca de una guardería en el casco urbano de Tibú, en la zona del Catatumbo, Norte de Santander.



-El senador Jorge Enrique Robledo denunció que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras se extralimitó en sus funciones al intervenir en el proceso de otorgamiento del millonario crédito del Banco Agrario a Navelena.



-Colombia prepara una ofensiva diplomática para que EE.UU. que no recorte la ayuda económica en la lucha contra el narcotráfico. El Ministro de Hacienda reveló a BLU Radio que el presidente.



-Santos gestionará personalmente ante su homólogo Donald Trump, la continuidad de este apoyo.



-La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme las condenas dictadas en contra de tres guerrilleros de las FARC quienes participaron en el secuestro de 12 diputados del Valle del Cauca el 11 de abril de 2002.



-Henrique Capriles líder de la oposición venezolana, dijo que a pesar de la petición de la OEA para que se fije un calendario electoral, ya no hay tiempo para que se realicen los comicios regionales este semestre.



-Colombia, con una baja por lesión, es esperada en Quito para el juego contra Ecuador.



-Desde la presidencia de la Empresa de telecomunicaciones de Bogotá anunciaron que por las pérdidas que acumuló la empresa en el último año, no se les distribuirán dividendos a los accionistas.

