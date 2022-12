MinTransporte niega que haya crisis aérea en aeropuerto El Dorado

A pesar de que todavía muchas personas continúan afectadas por las demoras en las operaciones aéreas, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, dice que no existe crisis y defendió las capacidades técnicas del aeropuerto El Dorado.



“Este aeropuerto tiene de los mejores equipos del mundo en materia de comunicaciones y de seguridad. No podemos permitir que se genere un manto de dudas de que el aeropuerto no está preparado. Claro que sí: la seguridad aérea está controlada”, dijo



Este viernes, el coronel Édgar Francisco Sánchez, director de navegación aérea de la Aeronáutica Civil, admitió que el organismo en la actualidad no cuenta con los equipos necesarios para remover las aeronaves de gran tamaño que sufran algún tipo de avería en las pistas de El Dorado.



“Las compañías aéreas cuentan con unos equipos que son aptos para remover las aeronaves a las que colapse su tren de aterrizaje. Sin embargo, una grúa para remover un avión de 20 toneladas, en este momento en Colombia, no las tenemos”, dijo.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-La Superintendencia de Transporte ordenará suspender las licencias a más de 41 mil conductores que fueron sorprendidos en estado de embriaguez.



-Algunos sectores de la ciudad de Cali se encuentran sin energía como consecuencia de las lluvias.



-El ex alcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, que es un hombre muy cercano a Donald Trump, dijo que la idea de construir un muro entre Estados Unidos y México sigue en pie.



-Se prevé que la Selección Colombia realizará al menos tres cambios en el partido contra Argentina del próximo martes.



-Las autoridades están tras la pista de un niño de tres años que está desaparecido en Bogotá.