Mireya Moscoso me felicitó por invertir en Panamá: Freddy Rincón

El exfutbolista Freddy Rincón dijo en Mañanas BLU que la expresidenta de Panamá Mireya Moscoso lo felicitó por invertir en Panamá, aunque afirmó que desconoce si la exmandataria era cercana a los empresarios a los que les presto el dinero, que hoy lo tienen en líos judiciales.



“Por lo menos cuando yo estuve en una reunión de un campeonato de pesca, en la inauguración, ella estaba allí y en su momento ella me felicitó por estar invirtiendo en Panamá. ¿Qué vínculos tenía ella? No le puedo decir a ciencia cierta cuáles eran. Podría ser que estaba como presidenta de Panamá, representando a su país”, dijo Rincón. (Lea también: Interpol emite orden de captura contra exfutbolista Freddy Rincón )



De otro lado, el exjugador afirmó que está a la espera de que su abogado le dé una razón para decidir si se entrega o no a justicia de Panamá, donde es investigado por presunto lavado de activos.



“El abogado está yendo a hablar con el juez y con la Procuraduría. Lo que se dice allá es que no ha salido ninguna alerta roja”, dijo.



Rincón explicó que en Brasil ya se archivó el caso dado que en ese país hubo tres requerimientos a Panamá y nunca fueron respondidos.



“Como Colombia nunca hizo esa solicitud, nunca se interesó por eso. Entonces siempre pasa este tipo de situaciones”, dijo al agregar que si el mundo entero le pidiera a Panamá pruebas, nunca las daría. (Lea también: Brasil pidió pruebas tres veces y Panamá nunca las presentó: Freddy Rincón )



En ese sentido, Rincón dijo que no estuvo en “ningún negocio” y que el problema se da porque prestó un dinero a dos ciudadanos panameños de los que no sabe si tenían vínculos con el narcotraficante Pablo Rayo, que según Estados Unidos logró lavar US$150 millones.



Esta es la tercera orden de arresto internacional que pesa sobre el exfutbolista, quien señaló que cuando se enfrentó a la primera de ellas ya habló con las autoridades respectivas y le explicaron que no había mayores problemas con su caso.