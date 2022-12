Moción de censura contra MinHacienda será tramitada en Cámara de Representantes

El senador del Polo Robledo y los congresistas opositores no apelarán decisión de mesa directiva del Senado que hundió este lunes la moción de censura contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Los legisladores apoyarán su trámite en la Cámara de Representantes.



“Lamentamos que se viole el derecho a hacer control político, vamos a apoyar la iniciativa en la Cámara, no apelaremos porque no existe esta figura y sería alargar la leguleyada”, dijo Angélica Lozano.

Vea también: Senado sepultó procedimiento de moción de censura contra ministro de Hacienda



La parlamentaria dijo que es necesario intentar ahora en la Cámara de Representantes, donde la mesa directiva sería más abierta al control político al ministro de Hacienda por los polémicos ‘bonos agua‘ o ‘bonos Carrasquilla’.



Los promotores de la moción en la Cámara serían los representantes Juanita Goebertus y Wilmer Leal. Este mismo martes empezarían la recolección de firmas del 10% de los congresistas de esta corporación.