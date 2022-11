Mocoa no tiene por qué reubicarse: presidente Santos

El presidente Juan Manuel Santos afirmó que luego de realizarse una serie de estudios se llegó a la conclusión de que no es necesario reubicar la totalidad de Mocoa; sin embargo, aseguró que serán trasladadas algunas propiedades ubicadas en zonas de alto riesgo.



“Sí se van a reubicar algunas propiedades en zonas de alto riesgo, pero Mocoa no tiene por qué reubicarse”, indicó el mandatario.



Frente al desarrollo de las actividades que se han venido adelantando para volver a prestar los servicios básicos a los damnificados, el presidente entregó un balance de los avances que se han registrado.



“En materia de agua, 15 millones de litros se han repartido en 10 días, ha sido suficiente para abastecer el mínimo. El 40 por ciento de la población tiene servicio de agua cruda, eso ha ayudado, pero sabemos que no es suficiente. Esperamos que en más o menos 1 o 2 meses podamos tener un servicio del 100 por ciento de agua cruda y un 90 por ciento de agua potable pero no permanente, por horas, el lunes se firma el contrato del nuevo acueducto”, dijo Santos.



Frente a la reconexión eléctrica, Santos indicó que “hay 35 mil personas que están recibiendo la energía”.



“A partir de este momento vamos a conectarnos con el ingeniero que nos va a iniciar el proceso para que esta noche el otro 50 por ciento tenga la totalidad de la energía, toda Mocoa va a tener energía a partir de esta noche”, señaló.



Para el sector comercio el presidente aseguró que la ministra se ha reunido con los comerciantes afectados y que se han identificado 400 locales afectados, de los cuales se han identificado plenamente 171; Santos aprovechó para señalar que “se les va a dar un subsidio de 40 millones de pesos para que restablezcan sus negocios”.



Santos dijo también que hay “50 cadáveres inhumados y están identificados, 103 personas reportadas como desaparecidas” y un registro de 5.883 familias damnificadas.



Escuche en este audio más información sobre:



-Las autoridades investigan la desaparición de dos personas en el municipio de Albania en La Guajira. No se descarta que se trate de un secuestro.



-El ministro de Hacienda consideró que un dólar por debajo de los 3.000 pesos, cómo se ha registrado en las últimas semanas, significa ahorro importante en materia de deuda externa para la nación.



-Un turista cayó de una de las atracciones del Parque del Café. Las autoridades investigan los hechos.



-Hoy se conmemora el día mundial del parkinson, una enfermedad que padecen 6 millones de personas en el mundo y aproximadamente 220 mil en Colombia.



-El Pentágono advirtió al gobierno de Bashar Al Assad sobre nuevas medidas unilaterales contra Siria en caso de que ese país vuelva a violar las normas internacionales con ataques químicos como el perpetrado la semana pasada contra la población civil.



-Después de las explosiones que afectaron al bus del Borussia Dortmund, el jefe de la policía afirma que las explosiones fueron dirigidas contra el equipo.



-En lo que va corrido de esta Semana Santa, las autoridades de tránsito de Bogotá han reportado más de 100 accidentes viales que han cobrado la vida de 3 personas y dejado 72 más heridas. Se espera que mañana salgan más de 400 mil vehículos de la capital.