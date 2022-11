Modelo revela cómo fue su noche pasión con Cristiano Ronaldo

De acuerdo con su relato, en abril de 2014 conoció a la estrella portuguesa en el restaurante Banloo de Madrid, un lugar exclusivo cercano del Santiago Benabéu.

"Fue una cena muy divertida. Cristiano fue muy simpático. Se tomaba muy bien las bromas. Me dijo: 'A mí no me gustan las rubias, pero tú sí'. Tuvimos una conexión estupenda. Luego bajamos a tomar una copa, había más jugadores y chicas de la tele. Le dije que yo me iba, que no me sentía bien y dijo: 'No, vamos a mi casa'. Mi hermana y yo nos montamos en el coche del amigo y él fue solo en su coche", dijo la modelo.

Amal Saber, 'amiga' de Cristiano Ronaldo, desvela los detalles de su romance https://t.co/PcLfIVaoSL pic.twitter.com/l0C5IoOGtF — Vanitatis (@vanitatis) March 1, 2016

Según dijo, el jugador la llevó a su mansión, en donde lo acompañó hasta las 5 de la mañana.

"Estuvimos abajo, donde tiene un jacuzzi. Estaba un poco bebida. Luego entramos en su habitación y tenía una cama, una tele grande y al lado una foto de Irina Shayk. Bebimos champán de melón, que dijo que le había sobrado de su cumpleaños. Estuvimos juntos hasta las cinco de la mañana. A esa hora, su amigo nos llevó a mi hermana y a mí a casa", confesó a Interviú.