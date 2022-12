Modificación al ‘fast track’ pone en riesgo la reforma electoral: MOE

Tras la decisión de la Corte Constitucional de permitir al Congreso modificar las iniciativas derivadas del acuerdo de paz con las Farc durante su trámite legislativo, la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que esta medida podría poner en riesgo cambios sustanciales al sistema político y electoral colombiano, planteados en la reforma que radicó el Gobierno la semana pasada.



Para Alejandra Barrios, directora de la MOE, "una reforma política en el contexto de las reglas que establece el ‘fast track’, pero con la posibilidad de que se abran los debates, termina estableciendo que estos temas se empiecen a empantanar y que no puedan estar listos para la finalización de la próxima legislatura y a las elecciones del próximo año".



Para Barrios, el mejoramiento de los mecanismos de control a la financiación y la implementación de listas cerradas, temas polémicos al interior de los grandes partidos, son algunos de los aspectos que no cuentan con el respaldo suficiente y podrían caerse dentro de la propuesta del Gobierno.



"Lo que sí termina afectando es la decisión de transparentar la financiación de la política y tener unas mejores medidas de control; en segundo lugar, las reformas que buscaban mejorar la arquitectura institucional del país y, tercero, que se siga teniendo una justicia frente a la democracia lenta, que llega de manera inoportuna cuando ya han terminado los periodos de gobierno de mandatarios locales", señaló.



La MOE reconoce que hoy el Gobierno tiene un compromiso con los partidos políticos pequeños para hacer cumplir lo acordado en la reforma de equilibrio de poderes, pero alertó que no hay reglamentación de las coaliciones políticas, por ejemplo.



"El problema que puede presentar la reglamentación es que sin el dique de contención establecido por el fast track, el debate se puede abrir y permitir a los partidos mayoritarios competir electoralmente en el marco de coaliciones multipartidistas que generaría un desorden en el sistema político y electoral colombiano", concluyó.