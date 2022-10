MOE lanzó estrategia de observación de cara a elecciones presidenciales

Alejandra Barros, directora de la MOE, hizo el lanzamiento de la Estrategia de Observación Electoral a las elecciones Congreso y Presidente 2018-2022. Sin embargo, hizo énfasis en que Colombia no tiene las herramientas efectivas para vigilar el ingreso de recursos a las campañas.



La estrategia tendrá tres énfasis y el primero será de hacer observación a largo plazo de las zonas veredales, el segundo estará enfocado en las 16 circunscripciones para la paz una vez se definan y el tercero el regreso de migrantes colombianos que estaban en Venezuela.



“dos de los tre énfasis son territoriales: el primero es la observación a largo plazo en las zonas veredales y en las 16 circunscripciones para la paz, una vez se definan. Vamos a tener trabajo particular en estos territorios: apoyaremos los procesos de cedulación, de formación ciudadana y de formación para la participación. Definitivamente deben haber una cambio en la demografía electoral del país".



Sobre los migrantes colombianos, Barros aseguró que su regresó tendrá un impacto significativo en la inscripción de cédulas:



“Este tercer énfasis del ingreso de los migrantes colombianos que estuvieron por mucho tiempo en Venezuela va a tener impacto en la inscripción de cedulas tanto en norte de Santander como en la Costa Caribe. El énfasis temático siempre será: Ni un bien, ni un servicio del Estado al servicio de ninguna candidatura”.



Adicionalmente la MOE anunció nuevos ejercicios de cedulación en 214 municipios que sufrieron fuertes episodios de violencia pues tienen déficit en la cedulación de los habitantes.



La observación de la MOE cubrirá uno de cada dos municipios del país y el reto del organismo es desplegar 5500 ciudadanos observando a lo largo del país: “Todos formados en técnicas de observación electoral y haciendo seguimiento a las campañas y su financiamiento de cerca, las 33 regionales de la MOE empiezan a desplegar y a observar desde hoy”, afirmó Barros.



Finalmente, la directora de la MOE, aseguró que el panorama es preocupante, porque Colombia no cuenta no cuenta con las herramientas para poder hacer una vigilancia en tiempo real de los recursos que se utilizan en las campañas políticas.



“Eso es claro, poder hablar de campañas políticas sin saber los costos a manera particular son los retos del país. No tenemos las herramientas. Por eso debemos avanzar en implementar la lista cerrada, la financiación preponderantemente estatal, que haya una autoridad con capacidad de sanción y vigilancia en tiempo real y un tribunal electoral que de verdad genere las medidas necesarias para empezar a poner orden a la falta de gobernabilidad en términos políticos”, finalizó la funcionaria.