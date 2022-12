Muchos políticos quieren aprovechar imagen de Centro Democrático: Alfredo Ramos

Alfredo Ramos, senador del Centro Democrático, dijo en Mañanas BLU que la ciudadanía sabe que hay muchos “que quieren recurrir a prácticas politiqueras” para ganar avales de la colectividad.



“Algunos pretenden tomarse el partido a través de las viejas prácticas politiqueras que tanto favorecen a los ciudadanos. La ciudanía sabe quiénes son los quieren aprovecharse de la imagen del Centro Democrático”, dijo (Lea también: No solamente me sacaron sino que me dieron jaque mate: Liliana Rendón ).



El senador, sin embargo, no reveló nombres y reiteró que la colectividad es un partido de principios que aspira a convertirse en la más grande de Colombia.



Además, dijo que lo que está buscando es buscar políticos que debatan con argumentos.