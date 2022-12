Muere Dick Van Patten, el patriarca de la serie “Ocho son suficientes”

El carismático actor Dick Van Patten, conocido por encarnar al patriarca de la serie de finales de los 70 "Eight Is Enough", falleció este martes cerca de Los Ángeles a los 86 años. (Lea también: Falleció el actor británico Christopher Lee )

El artista no superó las complicaciones que sufría desde hacía tiempo a raíz de la diabetes y murió en el hospital Saint John del distrito angelino de Santa Mónica, según su publicista.

Van Patten conquistó el corazón de los telespectadores dando vida a Tom Bradford, el padre de la numerosa familia de "Eight Is Enough", conocida en Latinoamérica como "Ocho son suficiente" y en España como "Con ocho basta". (Lea también: B.B. King, larga vida al "rey del blues" )

La serie comenzó a transmitirse en 1977 y un año después optó a dos premios Emmy. Pero en 1981 fue cancelada de forma fulminante, algo que el actor no terminó de comprender nunca.

"Nadie me llamó para avisarme de que la cancelaban. Lo leí en el periódico", dijo una vez al respecto. (Lea también: Murió Leonard Nimoy, conocido como el Sr. Spock en Star Trek )

Posteriormente salió en series como "The New Dick Van Dyke Show", "Happy Days", "The Love Boat", "Arrested Development" y "That '70s Show".

Van Patten debutó a los siete años sobre las tablas de Broadway, donde llegó a actuar en 27 obras. (Lea también: Murió en Bogotá el escritor y columnista Óscar Collazos )

En el cine apareció en la película de Disney "Freaky Friday" (1976) junto a Jodie Foster. También se puso a las órdenes de Mel Brooks en "High Anxiety" (1977), "Spaceballs" (1987) y "Robin Hood: Men in Tights" (1993).

Estaba casado desde hacía más de 60 años con Patricia Van Patten, con la que tenía tres hijos. (Lea también: Falleció el reconocido narrador barranquillero Roger Araujo )

AFP.